شوقى: استكمال العام الدراسى دون محذوفات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم استكمال العام الدراسي وتغطية المناهج "بدون محذوفات"، سواء كان ممكنا الحضور في المدارس أو في حالة حظر كلي.وأضاف الوزير، في منشور عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، "وفرنا كل الوسائل لتوصيل المادة التعليمية إلى الطلاب، سواء يملكون إنترنت أو لا يملكون، وكذلك سيتم إتمام تقييم منضبط للانتقال إلى الصف الأعلى".وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد نفى غلق المدارس، مؤكدا أن هذا قرار سيادي لا دخل لوزارة التربية والتعليم به.