طارق شوقى: خيرنا أولياء الأمور بين نظام التعليم النظامى أو المنازل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة منحت أولياء الأمور حرية الاختيار بين أن يكون الطالب طالبًا «نظاميا» أو أن يختار التحويل إلى «نظام المنازل»، وعليه يتحمل مسؤولية تعليم نفسه، ويحضر الامتحانات المؤهلة للصف الدراسي الأعلى، وهذه الحالة لأولياء الأمور الخائفين على أولادهم من الذهاب إلى المدرسة بسبب كورونا.وأضاف: توفر الدولة هذا العام العديد من مصادر التعلم المتنوعة ما بين قنوات تلفزيونية عالية المستوى لجميع المواد إلى مجموعات تقوية إلى حضور جزئي بالمدارس، وكذلك منصة التعلم للمرحلة الثانوية على التابلت، ثم منصة «ذاكر» لكل الصفوف الدراسية، ومنصة «إدمودو» للفصول الافتراضية، ومنصة «البث المباشر»، ثم منصة «دروس إلكترونية» لمراجعات الإعدادية حتى الثانوية العامة، وأخيرًا منصة «كتب تفاعلية».