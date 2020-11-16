رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
وفاة وليد المعلم وزير خارجية سوريا

مصر

وزير التعليم يوضح موقف القصة والأسئلة المقالية فى امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:40 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
طباعة
رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسارات أولياء الأمور بشأن القصة.

وقال الوزير، في تصريح له عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «القصة والأسئلة المقالية موجودة كما هي بدون تغيير في جميع السنوات ما عدا الثانوية العامة».

وأضاف: «حيث ينبغي دراسة القصة والإلمام بالأسئلة المقالية، ولكن لن يتضمن الامتحان النهائي في الثانوية العامة (فقط) أسئلة تقتضي الكتابة بالقلم حتى نتمكن من تصحيح إلكتروني كامل بدون عنصر بشري تحقيقًا للعدالة ومنعًا للتظلمات.

كما رد «شوقي» علي تساؤلات بعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة حول إمكانية دخول الامتحانات العام الدراسي المقبل، قائلًا: «يستطيع طلاب المرحلة الثانوية أن يدخلوا الامتحانات الأوبن بوك بكتاب الوزارة القديم من نسخة سابقة أو مطبوعًا من الـ pdf الموجود على موقع الوزارة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوباما: زوجتى ستقتلنى حال انضمامى لحكومة بايدن

وفاة وليد المعلم وزير خارجية سوريا

أمطار غزيرة ورياح تضرب شمال سيناء

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

وفاة وليد المعلم وزير خارجية سوريا

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

شركة ألمانيا تكشف عن موعد «عودة الحياة لطبيعتها»

1.9 مليون دولار.. صينى يشترى أغلى حمامة فى العالم

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 16-11-2020

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الإثنين 16-11-2020

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

«مداحون وشعراء وكتاب سيناريو».. مسيحيون عبّروا عن حبهم للنبى محمد

4 شعراء يتألقون فى ثانى أمسيات أيام الأقصر الشعرية.. (صور)

افتتاح العرض المسرحى «الوصية» بالمسرح القومى.. الخميس