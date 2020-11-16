وزير التعليم يوضح موقف القصة والأسئلة المقالية فى امتحانات الثانوية العامة

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسارات أولياء الأمور بشأن القصة.





وقال الوزير، في تصريح له عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «القصة والأسئلة المقالية موجودة كما هي بدون تغيير في جميع السنوات ما عدا الثانوية العامة».





وأضاف: «حيث ينبغي دراسة القصة والإلمام بالأسئلة المقالية، ولكن لن يتضمن الامتحان النهائي في الثانوية العامة (فقط) أسئلة تقتضي الكتابة بالقلم حتى نتمكن من تصحيح إلكتروني كامل بدون عنصر بشري تحقيقًا للعدالة ومنعًا للتظلمات.



