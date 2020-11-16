وزير التعليم: تعطيل الدراسة يتم بقرار سيادى

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي القلق من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين، مؤكدًا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة في مدارس مصر.وأضاف "شوقي"، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أن قرار غلق فصل في مدرسة هو قرار "احترازي" لعدم المجازفة، وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الأمور أن الدولة تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الأبناء.وأكد وزير التعليم أن أى قرار يتضمن تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية هو قرار سيادي للدولة وليس لوزارة التربية والتعليم، ولم يتم طرحه على الإطلاق هذا العام الدراسي.وكانت قد انتشرت مخاوف بين أولياء الأمور بسبب ظهور حالات كورونا في المدارس وانتشرت شائعات حول تعطيل الدراسة وغلق المدارس.