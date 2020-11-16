حريق يلتهم محطة مترو فى برلين (صور وفيديو)











اجتاح حريق سقف محطة أونكل تومس هوتي في منطقة زيليندورف بالعاصمة الألمانية برلين، بعد اندلاعه لأول مرة في متجر بجوار المحطة.وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء بالمدينة، إنه ربما يتعين إخلاء عدد من المنازل المجاورة، فيما أصيب عدد غير محدد من الأشخاص.وأفادت خدمات الطوارئ بأنها تتوقع أن تستمر جهود السيطرة على الحريق خلال الليل، مشيرة إلى أن 90 من رجال الإطفاء على الأقل في موقع الحادث.