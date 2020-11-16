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وفاة وليد المعلم وزير خارجية سوريا حريق يلتهم محطة مترو فى برلين (صور وفيديو)

عالم

حريق يلتهم محطة مترو فى برلين (صور وفيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:21 ص
حريق محطة مترو فى
حريق محطة مترو فى برلين
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اجتاح حريق سقف محطة أونكل تومس هوتي في منطقة زيليندورف بالعاصمة الألمانية برلين، بعد اندلاعه لأول مرة في متجر بجوار المحطة.

وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء بالمدينة، إنه ربما يتعين إخلاء عدد من المنازل المجاورة، فيما أصيب عدد غير محدد من الأشخاص.

وأفادت خدمات الطوارئ بأنها تتوقع أن تستمر جهود السيطرة على الحريق خلال الليل، مشيرة إلى أن 90 من رجال الإطفاء على الأقل في موقع الحادث.



حريق محطة مترو فى برلين
حريق محطة مترو فى برلين
حريق محطة مترو فى برلين
حريق محطة مترو فى برلين
حريق محطة مترو فى برلين
حريق محطة مترو فى برلين
حريق محطة مترو فى برلين
حريق محطة مترو فى برلين
حريق محطة مترو فى برلين
حريق محطة مترو فى برلين
حريق محطة مترو فى برلين
حريق محطة مترو فى برلين
حريق محطة مترو فى برلين
حريق محطة مترو فى برلين
حريق محطة مترو فى برلين
حريق محطة مترو فى برلين

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