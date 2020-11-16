4 شعراء يتألقون فى ثانى أمسيات أيام الأقصر الشعرية.. (صور)
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:48 ص
ايهاب مصطفىطباعة
بأمسية شعرية جديدة واصل بيت الشعر بالأقصر أيامه الشعرية التي يقيمها بمناسبة مرور خمس سنوات على إنشائه، حيث شارك بالقراءات الشعرية امس الأحد، وهن الشعراء حسن شهاب الدين، عبيد عباس، سيد عبد الرازق، نورا عثمان وقام بتقديم الأمسية الشاعر أحمد العراقي.
بدأت الأمسية بالشاعر حسن شهاب الدين، شاعر مصري، وباحث في الأدب العربي، من مواليد القاهرة (1972 )، نشر عددا من الدراسات العلمية حول الشعر العربي، القديم خاصة، صدر له أربعة دواوين شعرية وحصل على العديد من الجوائز الأدبية وشهادات التقدير ومما قرأ من أشعاره:
أساطيرُ تمحوني
وأخرى تخُطـُّني
وأزمنة ٌباسْمي..
تـُضيء نبؤاتي
فأرحلُ من ذاتي
لأبلغَ آخري..
وفي داخلي
كانَ اغترابُ اغـْتراباتي
صليتُ هجيرًا
وافـْترشتُ عراءه..
وأسْْلمتُ للصَّحْراءِ نفسي
كعاداتي
وصاحبتُ فيها التيه
حتـَّى ألفتـُه..
وكانَ دليلي..المَوْتَ
والريحُ غاياتي.
ثم تلاه الشاعر سيد عبد الرازق شاعر مصري من مواليد محافظة أسيوط، له عدة دواوين منها ويرسمها "الدخان، أخيرا تصمت الزرقاء، نيرفانا، وحدها في الغرفة، يقامر شعره، وعدة مسرحيات"، حاز العديد من الجوائز العالمية منها جائزة البردة العالمية، جائزة الحرية للأسرى، جائزة أحمد مفدى التقديرية، ومما قرأ من شعره:
أنا أولُ الناجين من غزواتهم
لكنني لم أنجُ من أخطائي.
.
أسلمتُ نفسي للبياضِ
وليتني
عالجت ضوئي بالرؤى السوداء
.
هذي الحياة بمكرِها
وأنا هنا
ببصيرتي المكبوتة العمياء
.
قالت لي امرأتي بساعةِ رملِنا
لا تُمطرِ الأيام في الصحراء
.
للساذجين
– وكم حسبتُكَ عاقلا –
نابُ الذئابِ ومذبحُ الودعاء
.
كم قد خَطَطْتَ قصائدا ومحوتها
وبِنُونِ نِسوَتِها غزوتَ فضائي
ثم تلاه الشاعر عبيد عباس ــ شاعر مصرى عضو اتحاد كتاب مصر، ومما قرأ من شعره:
لو أبدّلً الألوانَ تلكَ،
أجعلُ السياقَ بالأبيضِ والأسودِ كالأفلامِ
حتى يختفي الترابُ،
تختفي التجاعيدُ التي
تنشعُ من وجوهنا عناءَ
لو أُجرّدُ الجميلةَ التى أحبُّها، من حزنِها البالي
لكى نعودَ للطينيّ من حنينِنا،
ونجعلَ الجَنَّةَ
تتركُ السماءَ
لو ألامسُ الحنينَ والغِناءَ
لو أمنعُ من دخولِ حجرةِ الصغيرِ والصغيرةِ البكاءَ
لو أعاتبُ البردَ الذى يذيبُ قطةً وأصفعُ المساءَ
لو أقولُ: عُدْ
لصاحبى الذى هناكَ الآنَ فكرةً،
أقولُ عُدْ
فيسمعُ النداءَ،
ثم يتركُ الفَنَاءَ.
ثم اختتمت الأمسية بالشاعرة نورا عثمان من مواليد محافظة الدقهلية لها العديد من المشاركات الشعرية، ومما قرأت من شعرها:
لو كانَ هذا النَّهرُ مُمتَلِئًا
لكنتُ غسلتُ شَعري
كنتُ في مرحٍ نثرتُ الماءَ نحوكَ
غيرَ أنِّي
كانَ يَشغَلُني احتمالٌ واحدٌ صعبٌ
بأن يَتَوقَّفَ المَجرَى لأجلي
لاعتصاري كلَّما امتلأتْ مسامي منهُ
أو فَرَغَتْ
أُفَكِّرُ ما الَّذي أعطيهِ مِن جسدي
وماذا لو يَضُخُّ بلونِيَ الحِنطِيِّ أزرقَهُ
ولو في مائهِ ساقايَ ذائبتانِ
لو شيئًا فشيئًا صارَ يأخذُ هيئتي.
كما تخلل الأمسية بعض الفقرات الفنية من مواهب الجامعة بالإضافة إلى فقرة فنية قدمها الفنان عبد الله جوهر من أغاني التراث والطرب الأصيل.
بدأت الأمسية بالشاعر حسن شهاب الدين، شاعر مصري، وباحث في الأدب العربي، من مواليد القاهرة (1972 )، نشر عددا من الدراسات العلمية حول الشعر العربي، القديم خاصة، صدر له أربعة دواوين شعرية وحصل على العديد من الجوائز الأدبية وشهادات التقدير ومما قرأ من أشعاره:
أساطيرُ تمحوني
وأخرى تخُطـُّني
وأزمنة ٌباسْمي..
تـُضيء نبؤاتي
فأرحلُ من ذاتي
لأبلغَ آخري..
وفي داخلي
كانَ اغترابُ اغـْتراباتي
صليتُ هجيرًا
وافـْترشتُ عراءه..
وأسْْلمتُ للصَّحْراءِ نفسي
كعاداتي
وصاحبتُ فيها التيه
حتـَّى ألفتـُه..
وكانَ دليلي..المَوْتَ
والريحُ غاياتي.
ثم تلاه الشاعر سيد عبد الرازق شاعر مصري من مواليد محافظة أسيوط، له عدة دواوين منها ويرسمها "الدخان، أخيرا تصمت الزرقاء، نيرفانا، وحدها في الغرفة، يقامر شعره، وعدة مسرحيات"، حاز العديد من الجوائز العالمية منها جائزة البردة العالمية، جائزة الحرية للأسرى، جائزة أحمد مفدى التقديرية، ومما قرأ من شعره:
أنا أولُ الناجين من غزواتهم
لكنني لم أنجُ من أخطائي.
.
أسلمتُ نفسي للبياضِ
وليتني
عالجت ضوئي بالرؤى السوداء
.
هذي الحياة بمكرِها
وأنا هنا
ببصيرتي المكبوتة العمياء
.
قالت لي امرأتي بساعةِ رملِنا
لا تُمطرِ الأيام في الصحراء
.
للساذجين
– وكم حسبتُكَ عاقلا –
نابُ الذئابِ ومذبحُ الودعاء
.
كم قد خَطَطْتَ قصائدا ومحوتها
وبِنُونِ نِسوَتِها غزوتَ فضائي
ثم تلاه الشاعر عبيد عباس ــ شاعر مصرى عضو اتحاد كتاب مصر، ومما قرأ من شعره:
لو أبدّلً الألوانَ تلكَ،
أجعلُ السياقَ بالأبيضِ والأسودِ كالأفلامِ
حتى يختفي الترابُ،
تختفي التجاعيدُ التي
تنشعُ من وجوهنا عناءَ
لو أُجرّدُ الجميلةَ التى أحبُّها، من حزنِها البالي
لكى نعودَ للطينيّ من حنينِنا،
ونجعلَ الجَنَّةَ
تتركُ السماءَ
لو ألامسُ الحنينَ والغِناءَ
لو أمنعُ من دخولِ حجرةِ الصغيرِ والصغيرةِ البكاءَ
لو أعاتبُ البردَ الذى يذيبُ قطةً وأصفعُ المساءَ
لو أقولُ: عُدْ
لصاحبى الذى هناكَ الآنَ فكرةً،
أقولُ عُدْ
فيسمعُ النداءَ،
ثم يتركُ الفَنَاءَ.
ثم اختتمت الأمسية بالشاعرة نورا عثمان من مواليد محافظة الدقهلية لها العديد من المشاركات الشعرية، ومما قرأت من شعرها:
لو كانَ هذا النَّهرُ مُمتَلِئًا
لكنتُ غسلتُ شَعري
كنتُ في مرحٍ نثرتُ الماءَ نحوكَ
غيرَ أنِّي
كانَ يَشغَلُني احتمالٌ واحدٌ صعبٌ
بأن يَتَوقَّفَ المَجرَى لأجلي
لاعتصاري كلَّما امتلأتْ مسامي منهُ
أو فَرَغَتْ
أُفَكِّرُ ما الَّذي أعطيهِ مِن جسدي
وماذا لو يَضُخُّ بلونِيَ الحِنطِيِّ أزرقَهُ
ولو في مائهِ ساقايَ ذائبتانِ
لو شيئًا فشيئًا صارَ يأخذُ هيئتي.
كما تخلل الأمسية بعض الفقرات الفنية من مواهب الجامعة بالإضافة إلى فقرة فنية قدمها الفنان عبد الله جوهر من أغاني التراث والطرب الأصيل.
أمسيات أيام الأقصر الشعرية
أمسيات أيام الأقصر الشعرية
أمسيات أيام الأقصر الشعرية
أمسيات أيام الأقصر الشعرية
أمسيات أيام الأقصر الشعرية
أمسيات أيام الأقصر الشعرية
أمسيات أيام الأقصر الشعرية
أمسيات أيام الأقصر الشعرية
أمسيات أيام الأقصر الشعرية
أمسيات أيام الأقصر الشعرية