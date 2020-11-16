4 شعراء يتألقون فى ثانى أمسيات أيام الأقصر الشعرية.. (صور)

بأمسية شعرية جديدة واصل بيت الشعر بالأقصر أيامه الشعرية التي يقيمها بمناسبة مرور خمس سنوات على إنشائه، حيث شارك بالقراءات الشعرية امس الأحد، وهن الشعراء حسن شهاب الدين، عبيد عباس، سيد عبد الرازق، نورا عثمان وقام بتقديم الأمسية الشاعر أحمد العراقي.بدأت الأمسية بالشاعر حسن شهاب الدين، شاعر مصري، وباحث في الأدب العربي، من مواليد القاهرة (1972 )، نشر عددا من الدراسات العلمية حول الشعر العربي، القديم خاصة، صدر له أربعة دواوين شعرية وحصل على العديد من الجوائز الأدبية وشهادات التقدير ومما قرأ من أشعاره:أساطيرُ تمحونيوأخرى تخُطـُّنيوأزمنة ٌباسْمي..تـُضيء نبؤاتيفأرحلُ من ذاتيلأبلغَ آخري..وفي داخليكانَ اغترابُ اغـْتراباتيصليتُ هجيرًاوافـْترشتُ عراءه..وأسْْلمتُ للصَّحْراءِ نفسيكعاداتيوصاحبتُ فيها التيهحتـَّى ألفتـُه..وكانَ دليلي..المَوْتَوالريحُ غاياتي.ثم تلاه الشاعر سيد عبد الرازق شاعر مصري من مواليد محافظة أسيوط، له عدة دواوين منها ويرسمها "الدخان، أخيرا تصمت الزرقاء، نيرفانا، وحدها في الغرفة، يقامر شعره، وعدة مسرحيات"، حاز العديد من الجوائز العالمية منها جائزة البردة العالمية، جائزة الحرية للأسرى، جائزة أحمد مفدى التقديرية، ومما قرأ من شعره:أنا أولُ الناجين من غزواتهملكنني لم أنجُ من أخطائي.أسلمتُ نفسي للبياضِوليتنيعالجت ضوئي بالرؤى السوداءهذي الحياة بمكرِهاوأنا هناببصيرتي المكبوتة العمياءقالت لي امرأتي بساعةِ رملِنالا تُمطرِ الأيام في الصحراءللساذجين– وكم حسبتُكَ عاقلا –نابُ الذئابِ ومذبحُ الودعاءكم قد خَطَطْتَ قصائدا ومحوتهاوبِنُونِ نِسوَتِها غزوتَ فضائيثم تلاه الشاعر عبيد عباس ــ شاعر مصرى عضو اتحاد كتاب مصر، ومما قرأ من شعره:لو أبدّلً الألوانَ تلكَ،أجعلُ السياقَ بالأبيضِ والأسودِ كالأفلامِحتى يختفي الترابُ،تختفي التجاعيدُ التيتنشعُ من وجوهنا عناءَلو أُجرّدُ الجميلةَ التى أحبُّها، من حزنِها الباليلكى نعودَ للطينيّ من حنينِنا،ونجعلَ الجَنَّةَتتركُ السماءَلو ألامسُ الحنينَ والغِناءَلو أمنعُ من دخولِ حجرةِ الصغيرِ والصغيرةِ البكاءَلو أعاتبُ البردَ الذى يذيبُ قطةً وأصفعُ المساءَلو أقولُ: عُدْلصاحبى الذى هناكَ الآنَ فكرةً،أقولُ عُدْفيسمعُ النداءَ،ثم يتركُ الفَنَاءَ.ثم اختتمت الأمسية بالشاعرة نورا عثمان من مواليد محافظة الدقهلية لها العديد من المشاركات الشعرية، ومما قرأت من شعرها:لو كانَ هذا النَّهرُ مُمتَلِئًالكنتُ غسلتُ شَعريكنتُ في مرحٍ نثرتُ الماءَ نحوكَغيرَ أنِّيكانَ يَشغَلُني احتمالٌ واحدٌ صعبٌبأن يَتَوقَّفَ المَجرَى لأجليلاعتصاري كلَّما امتلأتْ مسامي منهُأو فَرَغَتْأُفَكِّرُ ما الَّذي أعطيهِ مِن جسديوماذا لو يَضُخُّ بلونِيَ الحِنطِيِّ أزرقَهُولو في مائهِ ساقايَ ذائبتانِلو شيئًا فشيئًا صارَ يأخذُ هيئتي.كما تخلل الأمسية بعض الفقرات الفنية من مواهب الجامعة بالإضافة إلى فقرة فنية قدمها الفنان عبد الله جوهر من أغاني التراث والطرب الأصيل.