إجراءات عاجلة من «كيم جونج» لمكافحة كورونا

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمر أنظمة الدولة "بالتشديد" لمكافحة فيروس كورونا في حالات الطوارئ.وذكرت وكالة الأنباء، أن كيم في أول ظهور علني له منذ 27 يوما، وأثناء ترؤسه اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، شدد على الحاجة إلى البقاء في حالة تأهب قصوى وتكثيف جهود مكافحة الوباء.