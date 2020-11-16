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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشارو بايدن يدعون لإجراء عاجل بشأن كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:04 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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دعا كبار مستشاري جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، اليوم، إلى اتخاذ إجراء عاجل للتصدي لجائحة كوفيد-19 في البلاد.

وحذر المستشارون من أن تأخير الرئيس دونالد ترامب لعملية انتقال السلطة قد يعرض مكافحة الفيروس للخطر، بما في ذلك التخطيط لتوزيع لقاح.

وحث المستشارون أيضا الكونجرس على الموافقة فورا على حزمة مساعدات مالية حتى قبل تولى بايدن منصبه في 20 يناير، وذلك في الوقت الذي حطمت فيه حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 الأرقام القياسية بالولايات المتحدة وزادت الضغوط على المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى فرض موجة من القيود الجديدة في موسم العطلات هناك.

وقال الدكتور مايكل أوسترهولم، عضو المجلس الاستشاري لكوفيد-19 التابع لبايدن ومدير مركز جامعة مينيسوتا لأبحاث وسياسة الأمراض المعدية، لمحطة "إن.بي.سي نيوز": "نحن في فترة خطيرة للغاية".

وأضاف أنه إذا لم يجر اتخاذ إجراء الآن "سنرى هذه الأعداد تزيد بشكل كبير.. مستقبلنا في أيدينا".

وزاد عدد الإصابات الجديدة في الأيام القليلة الماضية بأكثر من المثلين عن أعلى مستوياتها اليومية خلال الذروة السابقة في الولايات المتحدة في منتصف يوليو.

ويقترب إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة من 11 مليونا مع 245581 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في أعلى نسبة في العالم، ووصل عدد مرضى كورونا في المستشفيات الأمريكية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وشهدت جميع الولايات الأمريكية زيادات في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، وقام العديد منها بتطبيق إجراءات جديدة تشمل الإلزام بوضع الكمامات وفرض قيود على التجمعات واتخاذ تدابير صحية عامة أخرى.

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