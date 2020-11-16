ويليامز:‏ اختتام الحوار الليبى دون تعيين حكومة موحدة.. وسنجتمع الأسبوع المقبل

قالت رئيسة البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، صباح اليوم الإثنين،: اتفقنا في منتدى الحوار الليبي في تونس، على استمرار الحوار عبر منصات التواصل لاستكمال حل القضايا الخلافية.‏وأكدت ويليامز، في مؤتمر صحفي يعقد الآن من تونس، أن روح المصالحة كانت موجودة بين المشاركين والمسار السياسي بدأ في العمل الجاد لانهاء الحرب وتوحيد البلاد.وأردفت: "نختتم اليوم المحادثات ولكن لازال أمامنا الكثير من العمل لذلك اتفقنا على إعادة اللقاء مرة أخرى؛ حيث سيكون هناك لجنة قانونية لمعاجة المسألة الدستورية".وتابعت: "لدينا خريطة طريق نحو الانتخابات، حيث اتفق المشاركون على موعد الانتخابات وشروط الترشح للمناصب السيادية".وذكرت المبعوثة الأممية أن عشرة أعوام من الصراع لا يمكن حلها في 6 أيام، لافتة إلى أن الجولة الثانية من الحوار بعد أسبوع.ولفتت إلى اتفاق المشاركون على تكوين لجنة لوضع قاعدة دستورية باعتبارها مسألة سيادية، موضحة أن الحكومة المزمع تشكيلها، سيكون لها مسؤوليات معينة منها توفير الخدمات الأساسية ومحاربة الفساد وغيرها من الأمور التي تظاهر الناس من أجلها.وشدد، على أنه يجب على الأفراد الذين سيتولون مسؤولية السلطة التنفيذية الجديدة أن يعلموا أن مناصبهم هى لفترة قصيرة.