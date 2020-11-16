تويتر يغلق حساب وزير النفط الإيرانى

قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا، إن شركة تويتر أغلقت حساب وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه بعد فرض عقوبات أمريكية عليه.وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن "تويتر حجب الحساب الرسمي لوزير النفط الإيراني في انتهاك لحرية التعبير بعد العقوبات الأمريكية التي فرضت في أواخر تشرين الأول أكتوبر الماضي".وقال وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، ردًا على العقوبات الأمريكية ضده، إن هذه العقوبات هي ردة فعل انفعالية بسبب فشل واشنطن في تصفير الصادرات الإيرانية.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على النفط الإيراني، بعد انسحابها من الاتفاق النووي في 8 مايو 2018، ثم شددتها عبر فرض حظر تام على الصادرات النفطية الإيرانية، في 2 مايو 2019، بهدف تصفير هذه الصادرات ومنع الدول من مواصلة شراء النفط من إيران.