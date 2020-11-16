استقرار أسعار اللحوم اليوم فى الأسواق

شهدت أسعار اللحوم البلدى، اليوم الإثنين، حالة من الاستقرار في الأسواق؛ نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق وارتفاع في حجم الإنتاج الكلي ووجود مخزون استراتيجي يكفي لتغطية السوق المحلي.وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار اللحوم ومعدلات التغير من حين لآخر تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال هيثم عبد الباسط، عضو شعبة القصابين، بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار اللحوم في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي.وأضاف «عبد الباسط»، في تصريحات لـ «الدستور» أن سعر الكندوز يبدأ من 110-130 جنيهًا، وسجل سعر السجق 110-140 جنيهًا للكيلو.وسجل سعر البرجر اللحم البلدي 120-140 جنيهًا للكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125 جنيهًا للكيلو، والكبدة البلدي ما بين 110-140 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر اللحوم الضأن بين 120-140جنيهًا، واللحم الجملي 90-100 جنيه للكيلو.وأوضح عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيهًا في الكيلو، وأسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيهًا.