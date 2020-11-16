«حماية المستهلك»: تلقينا 150 ألف استفسار عن «ميغلاش عليك»

كشف تقرير صادر عن جهاز حماية المستهلك استمرار عمل مبادرة "ما يغلاش عليك" حتى يوم 26 نوفمبر الجارى، حيث تتيح للكثير من أصحاب البطاقات التموينية، الاستفادة من عروض وتخفيضات نسب الخصم فى المبادرة، بجانب أيضا العمل على انتعاش حركة المبيعات بنسبة تتراوح من 40 إلى 50%.كما تتيح المبادرة لأصحاب البطاقات التموينية استمرار الاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهرى للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم، بحيث يمكن لهم شراء أى من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التى تتواجد بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.ومرت المبادرة بثلاث مراحل أساسية منذ بدايتها فى 26 يوليو الماضى، حيث بدأت المرحلة الأولى بحوإلى 130 مصنعًا، و700 تاجر، وأقل من 4 آلاف منتج، بينما شهدت بعد ذلك المبادرة ارتفاعًا كبيرًا فى أعداد المنتجات وصل لأكثر من 65 ألف منتج.وأكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، في بيان له، أن الجهاز تلقى ما يقرب من 150 ألف استفسار عن المبادرة منذ إطلاقها وحتى الآن، تتضمن معرفة المنافذ وقيمة التخفيضات وكيفية الحصول على المنتجات، كما تلقى الجهاز أيضا 2400 شكوى تتعلق بمبادرة "تشجيع المنتج المحلى" منذ إطلاقها.وأوضح أن هذه الشكاوى تضمنت إعلان بعض الشركات عن المشاركة فى المبادرة ونسبة الخصم دون معرفة فروع هذه الشركات، بجانب استفسار البعض عن الأماكن ونسب الخصم، حيث يتم التواصل مع إدارة هذه الشركات لتقوم بإعلان فروعها المشاركة فى المبادرة، حتى يتمكن المستهلك من الحصول على نسب الخصم من أى فرع للشركات المشاركة.وأشاد "سمير" بسرعة تجاوب التجار والصناع على تلافى ملاحظات وشكاوى المواطنين بنسبه تتجاوز 85%، ما يساهم فى تعزيز استفادة المواطنين من المبادرة الرئاسية وحصولهم على سلع بأسعار مخفضة.وناشد رئيس الجهاز، جموع المستهلكين التوجه بشكواهم إلى الجهاز، فى حالة وجود ما يستدعى ذلك، من خلال الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى، أو عن طريق خدمة الواتساب 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعى Facebook، أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.