نشرة أسعار المواد الخفيفة فى الأسواق

شهدت أسعار البن، اليوم الإثنين، ١٦ نوفمبر، حالة من الاستقرار في الأسواق؛ نتيجة وفرة المعروض منها عن حجم الطلب.وتقدم «الدستور» نشرة يومية بمتوسط أسعار البن والمواد الخفيفهة تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وسجل سعر طن البن الأمريكي نحو 110.15 دولار، مقارنة بنحو 108.80 أمس، بزيادة نحو 1.35 دولار، فيما تراجع سعر طن الكاكاو إلى 2331.5 دولار، مقابل نحو 2376 دولار.وسجل سعر طن الشوفان نحو 306.30 دولار بزيادة نحو 12 دولار، مقابل هبوط سعر طن فول الصويا ليصل لـ 1143.50 دولار مقابل 1148.62 دولارًا الأسبوع الماضي، بتراجع قدره نحو 2.7 دولار للطن الواحد.وتراجعت أسعار زيت الصويا المكرر إلى 15100 جنيه للطن صب أرضه، في الوقت الذي ارتفع فيه زيت الذرة الخام إلى 15000 جنيه للطن صب أرضه، كما تراجع سعر زيت عباد الشمس المكرر إلى 15700 جنيه للطن صب أرضه، وتراجعت أسعار السكر المكرر إلى 6500 جنيه للطن معبأ أرضه.وتوقع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية استقرار المساحة المنزرعة ببذرة فول الصويا عند 25 ألف فدان، ويعتبر مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى هو السلطة المسئولة عن إخراج وتسويق بذور فول الصويا المعتمدة، وستصدر 4 أصناف فول الصويا جديدة الجيزة 21 والجيزة 22 والجيزة 25 والجيزة 111 فى 2018.ويتم استهلاك إجمالي 3.5 مليون طن من محصول فول الصويا في مصر تشمل 1.5 مليون طن من طحين فول الصويا فى تربية الأحياء المائية، ونحو 1.3 مليون طن في تغذية الدواجن، ونحو800 ألف طن لتغذية الماشية بغرض التسمين أو إنتاج الألبان.