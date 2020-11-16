أحمد فؤاد أباظة: ما أنجزه السيسى يحتاج 70 عامًا لتحقيقه

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، إنه بدأ العمل البرلمانى من عام 1990، وكان يشغل قبله منصب عضو بالمجلس المحلى، واستمر بعدها فى البرلمان لمدة خمس دورات عدا الدورة التي كانت فى عهد الإخوان، لافتًا إلى أنه لم يتواجد بالبرلمان وقتها بسبب محاربتهم له، وحاولوا معه للترشح باسم الحزب الخاص بهم، إلا أنه رفض ذلك.وأضاف "أباظة"، في حوار لبرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر شاشة "النهار"، "ربنا كرمنا إن الإخوان مكملوش فى الحكم لأنهم كانوا مستعجلين للاستيلاء على مفاصل الدولة، وحاربونى محاربة شخصية، لأن مدرستى السياسية تختلف عن مدرستهم.وأوضح أباظة أن "الإخوان عرضوا علي الانضمام لحزب الحرية والعدالة مقابل دفع 10 ملايين جنيه، وقولتلهم إزاى بتقولوا إن فلوسى حرام وعاوزين منى فلوس، ورفضت الانضمام لهم، لأنني أعلم نواياهم الخبيثة".وأكد أباظة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جبل استطاع التصدي لجماعة الإخوان الإرهابية و أنجز العديد من المشروعات وحقق انجازات عديدة للدولة المصرية، واستطاع بناء الدولة من جديد، وما حققه من إجازات يحتاج إلى ٧٠ سنة لتحقيقه، والفترة القادمة ستشهد انفراجة كبيرة على المستوى الاقتصادي.وأشار قائلا: "التزمت مع أهل دائرتى فى أبو حماد بمحافظة الشرقية بوعودى لهم وتنفيذها على أرض الواقع، وصادق معهم ولا استطيع الكذب عليهم ولم يحدث أن تعهدت بشيء ولم أنفذه".واستطرد حديثه قائلا :" قمت بعمل طرق ومستشفيات، والصرف الصحى، وكل المشاريع التنموية كخدمة لأهل البلد، ودائمًا يطلقوا عليّ بأن طلباتى قليلة ولكن مفيدة، واتعامل مع المواطنين بمحبة فى أزماتهم وأقوم بتوعيتهم وأنبههم على أن البلد دى بتعتنا ولازم نحبها ".وأضاف: "لا أشعر أننى مرشح لمجلس النواب ولكننى ابن لدائرتي، وأجد حب الناس لى وهم من يدفعوننى لكى أمثلهم فى البرلمان".وأكد على أنه جزء من نظام الدولة قائلا: "أنا جزء من نظام الدولة وهمزة وصل بين الدولة والمواطن وأنا لسان المواطن، وأدافع عن حق المواطن وهو حق مشروع"..وتابع :"لدينا شبكة طرق على أعلى مستوى، ومدارس تتواجد فى جميع القرى، والوحدات الصحية متوفرة، ومراكز شباب أيضًا فى كل قرية، ولكن يوجد قصور فى بعض الخدمات، وهذا فى خطتنا القادمة لتوفيرها، ولا يوجد شيء معوق بشكل أساسى على المواطن".وأشار إلى أنه يوجد قصور فى بعض مكاتب البريد، خاصة فى معاناة أهل دائرته للذهاب إلى مكتب البريد بقطع مسافة طويلة، وهنا يعانى كبار السن بالأخص والكارثة غياب الموظفين.وأوضح أنه تم تسليم محطة صرف صحى على مساحة 10 فدادين لتغطى 10 قرى بتكلفة 10 ملايين جنيه والدولة تتعاون معنا لتنفيذ طلبات المواطنين.واختتم حديثه قائلا: "الانتخابات البرلمانية نزيهة ولا توجد تعليمات أو توجيهات ممن جهة فى الدولة".