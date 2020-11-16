رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1252 وفاة و155708 إصابات جديدة بكورونا فى أمريكا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:04 ص
كورونا فى أمريكا
كورونا فى أمريكا
وكالات
طباعة
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 1252 حالة وفاة و155708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ولفتت المراكز في إحصاء نشرته على موقعها، إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس ليصل إلى 244810 وفيات، وارتفاع عدد المصابين ليصل إلى 10846373 إصابة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 11 حالة وفاة و220 إصابة جديدة بكورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

مصادر بـ«التعليم العالي» تكشف حقيقة وقف الدراسة بالجامعات

بعد المنصورة.. هل تتعرض القاهرة لثلوج؟.. «الأرصاد» تجيب

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

مصر تدين قرار إسرائيل ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

الصحة: 11 حالة وفاة و220 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب الفلبين

على كرسي متحرك.. محمد يدشن مبادرة للتعايش مع ذوي الاحتياجات

وفاة المغني البريطاني «ديس أوكنور» عن عمر يناهز 88 عامًا

الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الحروب فى ألمانيا

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

افتتاح العرض المسرحى «الوصية» بالمسرح القومى.. الخميس

أبرزهم إحسان عبدالقدوس.. أدباء فكّروا في الانتحار

نهلة كرم: لولا مكاوي سعيد لتوقفت عن الكتابة بسبب التشتت (حوار)

«ريسايكل» يمتد 15 ليلة للنجاح الجماهيري