1252 وفاة و155708 إصابات جديدة بكورونا فى أمريكا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 1252 حالة وفاة و155708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الأخيرة.ولفتت المراكز في إحصاء نشرته على موقعها، إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس ليصل إلى 244810 وفيات، وارتفاع عدد المصابين ليصل إلى 10846373 إصابة.