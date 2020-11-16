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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة رئيس وزراء إسواتينى بكورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:50 ص
أمبروز دلاميني
أمبروز دلاميني
وكالات
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قال رئيس وزراء إسواتيني (سوازيلاند سابقا)، أمبروز دلاميني، في بيان حكومي، اليوم، إنه أصيب بفيروس كورونا ويخضع لعزل ذاتي في منزله.

وأضاف أمبروز دلاميني، أنه لا تظهر عليه أي أعراض للمرض وأنه بصحة جيدة.

وأعلنت السلطات الصحية في مملكة إسواتيني الإفريقية تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، في شهر أبريل 2020.

وسجلت المملكة 6093 إصابة بكورونا، شفي منهم 5771، فيما لقي 119 شخصًا مصرعهم بالفيروس.

ومملكة إسواتيني عرفت سابقًا باسم مملكة سوازيلاند، وهي مملكة إفريقية داخلية تحيط بها جنوب أفريقيا من الشمال والجنوب والغرب، وموزمبيق من الشرق.

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