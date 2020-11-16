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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن المؤبد غيابيا لقاتل زوجته بمغاغة فى المنيا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:48 ص
محكمة
محكمة
المنيا ـ على حسين
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قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبد العزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر أندراوس فهمى، بالسجن المؤبد غيابيا لقاتل زوجته بمركز مغاغة شمال المحافظة عام 2014 لشكه في نسب نجله منها.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة عاقبت المتهم عبد الله عبد الكريم عطا "هارب" بالسجن المؤبد غيابيا لإقدامه على قتل زوجته هند محمد إبراهيم عماد بإحداث إصابات غائرة ومتفرقة بالجسم داخل منزله في 5 أبريل عام 2014 وإحداث إصابات متفرقة بها أودت بحياتها على الفور.

واستندت المحكمة إلى اعترافات المتهم حال التحقيقات معه وقيامه بإبلاغ قسم شرطة مغاغة بقتل زوجته لشكه في نسب نجله منها مما دفعه لارتكاب الجريمة، كما استندت المحكمة إلى تقرير الطب الشرعي بأن البصمة الوراثية على جلباب المتهم والمجني عليها تدل على وجود بصمات متطابقة للمجني عليها ومن ذكر آخر مجهول لنجل المتهم.

كما استندت المحكمة لأقوال الشهود من ضباط وأفراد الشرطة وجيران المتهم وأدلة الثبوت المرفقة بأوراق القضية.

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