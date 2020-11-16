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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: سيتم قريبًا رفع قضايانا التى تظهر عدم دستورية انتخابات 2020

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:35 ص
ترامب
ترامب
ياسمين محمود
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أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب المنتيهة ولايته، أنه سيتم قربيًا رفع قضايا والتي ستظهر عدم دستورية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، والتي خسر فيها ترامب أمام نظيره المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأوضح « ترامب»، خلال منشور على حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صباح اليوم الإثنين: «العديد من القضايا المرفوعة في جميع أنحاء البلاد ليست قضايانا، بل قضايا الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات مروعة».

وأضاف: «سيتم قريبًا رفع قضايانا الكبيرة التي تظهر عدم دستورية انتخابات 2020، والغضب من الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة».

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، فاز بالرئاسة الأمريكية لدى وسائل الإعلام المزيفة فقط، مشددًا على أنه لا يعترف بهذه النتيجة، وأن الانتخابات زائفة.

وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، مؤخرًا، عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ما يقرب من 4 أيام من الفرز، إلا أن ترامب لا يزال يصر على أن السباق لم ينته، وصرح بأنه يعمل حاليًا على تشكيل فريق دفاع سيضم أقوى ما لديه من محامين.

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