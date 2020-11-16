إحالة أوراق فلاح وعامل للمفتى فى واقعة قتل شخص بالمنيا

أحالت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبد العزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر أندراوس فهمي، عاملًا وفلاحًا إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما وتحديد جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت بإحالة أوراق كل من عزت محمد فارق، 21 سنة "فلاح"، وابن عمه هلال رفعت فاروق، 27 سنة "عامل زراعي"، ومقيمان بقرية داقوف بمركز سمالوط، إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما في قضية قتل المجني عليه ربيع صلاح غنيمة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.وقعت الجناية في شهر سبتمبر 2017 أمام منزل المجني عليه، بإطلاق وابلا من أعيرة نارية وأسلحة بيضاء، على خلفية خصومة ثأرية بين المتهمين والمجني عليه بقيام الأخير بقتل والد المتهم الأول وعم المتهم الثاني عام 2016 بقرية داقوف بمركز سمالوط.وقد أحال المستشار أسامة عبد المنعم، المحامى العام لنيابات شمال السابق، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في 26 من شهر نوفمبر 2017 وشمل أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا أسلحة نارية وطلقات بدون ترخيص وأسلحة بيضاء، وشرعوا في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، وأعدوا العدة وخططوا لقتل المجنى عليه، وقد استندت المحكمة لتقرير الطب الشرعي وأقوال الشهود وأدلة الثبوت بحدوث الواقعة في المكان والزمان المحددين في أوراق القضية.