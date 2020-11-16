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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد دخوله الحجر الصحى.. جونسون: ليس لدى أى عوارض الإصابة بكورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:59 ص
جونسون
جونسون
ياسمين محمود
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أكد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الإثنين، انه ليس لديه أي عوارض للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وقال "جونسون" عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تم إخطاره اليوم، بضرورة عزل نفسي لأنني كنت على اتصال بشخص أثبتت إصابتي بفيروس COVID-19".

واضاف:" ليس لدي أي أعراض، لكنني أتبع القواعد وسأعمل من رقم 10 بينما أواصل قيادة استجابة الحكومة للوباء".

وكانت السلطات الصحية طالبت مساء أمس الأحد، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بضرورة حجر نفسه بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع في المملكة المتحدة إلى نحو 32. 1 مليون حالة حتى أمس السبت بتوقيت لندن، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد19" الناجم عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 51 ألفا و396، وتعافي من المرض 3089 مصابا حتى صباح أمس.

وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 41 أسبوعا.

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