أنباء عن تمديد الحوار الليبى.. ومؤتمر مرتقب لـ ويليامز

أفادت قناة 218 الليبية، صباح اليوم الإثنين، بتمديد ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس أسبوعا أخر، مع فرضية انعقاده عبر تطبيق زوم.ويرتقب أن تعقد رئيسة البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، مؤتمرًا صحفيا خلال دقائق، حسبما أفادت الصحف المحلية نقلا عن مصادر داخل الملتقي المنعقد منذ الإثنين الماضي.ويأتي ذلك على ضوء انقضاء جلسات الأحد، دون توصل أعضاء الملتقى في وضع المعايير والآليات للترشح للمجلس الرئاسي والحكومة الوطنية، رغم مداولات عسيرة دامت أكثر من ثماني ساعات.وكان الفرقاء اتفقوا السبت، على تقاسم منصبي رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة، ومنح الأول لإقليم برقة شرق ليبيا، ورجح عديد من المصادر أن يحوزه رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح، على الرغم من منافسة أسماء أخرى له، إلا أنها تبقى أقل حظًا منه في تولي المنصب ما لم تحدث مفاجأة.ونال إقليم طرابلس الغرب الحق في تسمية رئيس الحكومة الموحدة مع تطابق في الأنباء الواردة من تونس على أنه سيكون من مدينة مصراتة، ويشهد السباق إلى المنصب تنافسًا شديدًا حاليًا بين ابني المدينة فتحي باشاغا وعبد الحميد ادبيبة من جهة ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتق من جهة أخرى.وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، قالت إن "المشاركين في ملتقى تونس بدأوا في تحديد اختصاصات المجلس الرئاسي بعد إصلاحه، وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس وزراء منفصل عن منصب رئيس المجلس الرئاسي".وأضافت أن "المشاركين يقومون بتحديد المعايير الأهلية وآلية اختيار هذه المناصب التنفيذية الجديدة" مؤكدة "عدم وجود قائمة بأسماء المناصب التنفيذية، وأن البعثة الأممية لن تقترح أو تفرض أسماء معينة لهذه المناصب".وأوضحت أنه "سيطلب من أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، الإعلان عن الأصول الخاصة بهم، والالتزام رسميًا بالعملية الديمقراطية والموعد النهائي للانتخابات".