رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أنباء عن تمديد الحوار الليبى.. ومؤتمر مرتقب لـ ويليامز

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
ملتقى الحوار السياسي
ملتقى الحوار السياسي الليبي
عبير سليم
طباعة
أفادت قناة 218 الليبية، صباح اليوم الإثنين، بتمديد ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس أسبوعا أخر، مع فرضية انعقاده عبر تطبيق زوم.

ويرتقب أن تعقد رئيسة البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، مؤتمرًا صحفيا خلال دقائق، حسبما أفادت الصحف المحلية نقلا عن مصادر داخل الملتقي المنعقد منذ الإثنين الماضي.

ويأتي ذلك على ضوء انقضاء جلسات الأحد، دون توصل أعضاء الملتقى في وضع المعايير والآليات للترشح للمجلس الرئاسي والحكومة الوطنية، رغم مداولات عسيرة دامت أكثر من ثماني ساعات.

وكان الفرقاء اتفقوا السبت، على تقاسم منصبي رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة، ومنح الأول لإقليم برقة شرق ليبيا، ورجح عديد من المصادر أن يحوزه رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح، على الرغم من منافسة أسماء أخرى له، إلا أنها تبقى أقل حظًا منه في تولي المنصب ما لم تحدث مفاجأة.

ونال إقليم طرابلس الغرب الحق في تسمية رئيس الحكومة الموحدة مع تطابق في الأنباء الواردة من تونس على أنه سيكون من مدينة مصراتة، ويشهد السباق إلى المنصب تنافسًا شديدًا حاليًا بين ابني المدينة فتحي باشاغا وعبد الحميد ادبيبة من جهة ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتق من جهة أخرى.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، قالت إن "المشاركين في ملتقى تونس بدأوا في تحديد اختصاصات المجلس الرئاسي بعد إصلاحه، وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس وزراء منفصل عن منصب رئيس المجلس الرئاسي".

وأضافت أن "المشاركين يقومون بتحديد المعايير الأهلية وآلية اختيار هذه المناصب التنفيذية الجديدة" مؤكدة "عدم وجود قائمة بأسماء المناصب التنفيذية، وأن البعثة الأممية لن تقترح أو تفرض أسماء معينة لهذه المناصب".

وأوضحت أنه "سيطلب من أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، الإعلان عن الأصول الخاصة بهم، والالتزام رسميًا بالعملية الديمقراطية والموعد النهائي للانتخابات".

موضوعات متعلقة

الصحة: 11 حالة وفاة و220 إصابة جديدة بكورونا

مصر تدين قرار إسرائيل ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

بعد المنصورة.. هل تتعرض القاهرة لثلوج؟.. «الأرصاد» تجيب

مصادر بـ«التعليم العالي» تكشف حقيقة وقف الدراسة بالجامعات

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

مصر تدين قرار إسرائيل ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

الصحة: 11 حالة وفاة و220 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب الفلبين

على كرسي متحرك.. محمد يدشن مبادرة للتعايش مع ذوي الاحتياجات

وفاة المغني البريطاني «ديس أوكنور» عن عمر يناهز 88 عامًا

الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الحروب فى ألمانيا

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

افتتاح العرض المسرحى «الوصية» بالمسرح القومى.. الخميس

أبرزهم إحسان عبدالقدوس.. أدباء فكّروا في الانتحار

نهلة كرم: لولا مكاوي سعيد لتوقفت عن الكتابة بسبب التشتت (حوار)

«ريسايكل» يمتد 15 ليلة للنجاح الجماهيري