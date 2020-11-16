وزيرة التضامن: صندوق «تكافل وكرامة» لا يعنى انسحاب الدولة من دعم الفقراء

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهدف من إنشاء الصندوق تكافل وكرامة هو ضمان التدفق المستمر للموارد الخاصة بالمساعدات النقدية للمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن ومن محدودى الدخل.وأكدت وزيرة التضامن فى تصريحات لها، ان الصندوق لا يعنى انسحاب الدولة من دعم الفقراء، لأنها سوف تستمر داخل الصندوق بموازنتها ومخصصاتها المالية.وأضافت وزيرة التضامن، أنه تم دخول 411 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، منذ بداية عام 2020، وحتى الآن.والجدير بالذكر، ان عدد الاسر المستفيدة من الدعم التقدي يبلغ حوالي 3 ملايين و640 ألف أسرة ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و٥٧٣ مليون جنيه.