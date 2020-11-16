إصابات كورونا فى أفريقيا تتجاوز 1.96 مليون

ذكر المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إصابات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في أفريقيا وصلت إلى 1963702.وذكر المركز في بيان أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض وصلت إلى 47104 حتى بعد ظهر اليوم.وأضاف أن إجمالي حالات الشفاء عبر القارة وصلت حتى الآن إلى 1657142.وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز أن أكثر الدول المتضررة في إفريقيا فيما يتعلق بعدد الحالات الإيجابية هي جنوب أفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا.وتعد منطقة جنوب أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من المرض فيما يخص الحالات الإيجابية وكذلك عدد الوفيات.