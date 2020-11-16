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مولدوفا.. ساندو تتصدر الانتخابات الرئاسية بـ55%

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
مايا ساندو
مايا ساندو
وكالات
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تتصدر مايا ساندو، زعيمة حزب "العمل والتضامن" المعارض في مولدوفا، والموالي لأوروبا، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم.

وتشير عملية مسح اقتراع الناخبين، التي نفذتها شركة "Intellectgroup" الاستشارية، إلى تقدم ساندو بنسبة 55% من الأصوات.

وحصل منافسها، الرئيس الحالي إيغور دودون على 45% من أصوات الناخبين.

وقال رئيس الشركة يان ليسنيفسكي، لمراسل "تاس": "حسب استطلاعنا حصلت ساندو على 55% من الأصوات. وحصل الرئيس دودون على 45%".

وأوضح أن مسح الاقتراع تم عند مراكز الاقتراع داخل البلاد، ولم يشمل تصويت المهاجرين المولدوفيين في الخارج، الذين بفضلهم فازت ساندو في الجولة الأولى.

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