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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن وهاريس يدليان بتصريحات حول التعافى الاقتصادى.. اليوم

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:10 ص
بايدن وهاريس
بايدن وهاريس
وكالات
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يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، الإدلاء بتصريحات صباح اليوم الإثنين، الساعة 0145 مساء بتوقيت نيويورك، بشأن التعافي الاقتصادي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس الأحد، أن هذه التصريحات ستتناول خططهما للتعافي الاقتصادي والنمو على المدى البعيد بعد جائحة فيروس كورونا.

وكان بايدن قد تحدث عن الحاجة لرؤية محفزات للإنفاق لمساعدة الأمريكيين الذين يكافحون وسط تداعيات الجائحة.

ومن المتوقع أن تعتمد الخطة الاقتصادية لإدارة بايدن على مقترحات «إعادة البناء بشكل أفضل» المقدمة خلال الحملة، ويتضمن اقتراح الحملة تخصيص 2 تريليون دولار للإنفاق على الطاقة النظيفة والبنية التحتية.

والهدف هو توفير الملايين من فرص العمل لبناء توربينات الرياح والمركبات الكهربائية اللازمة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة التي تؤدي إلى تغير المناخ.

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