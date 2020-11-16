حصيلة كورونا فى أستراليا.. 27711 إصابة و907 وفاة

استقر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا عند 27 ألفا و711 حالة حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت سيدني.وبلغ عدد الوفيات الإجمالي في البلاد 907 وفيات، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وتعافى 25 ألفا و647 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 42 أسبوعا.