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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوباما: وجهات النظر البديلة لناخبى ترامب تقسم البلاد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:30 ص
أوباما
أوباما
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن الانقسامات الأمريكية العميقة مدفوعة بالعقلية المختلفة لمؤيدي الرئيس دونالد ترامب ووسائل الإعلام المحافظة التي تغذي هذه الآراء.

وخسر ترامب التصويت الشعبي أمام الرئيس المنتخب جو بايدن على الرغم من أن أكثر من 73 مليون أمريكي أدلى بأصواتهم لصالحه.

وقال أوباما لبرنامج "صنداي مورنينج" على شبكة "سي بي إس"، في أول مقابلة له منذ انتخابات الثالث من الشهر الجاري "قوة النظرة العالمية البديلة التي يتم تقديمها في وسائل الإعلام التي يتابعها هؤلاء الناخبون - لها وزن كبير".

لم يذكر الرئيس السابق منفذا إعلاميا محددًا، لكنه انتقد هو والديموقراطيون قناة "فوكس نيوز" منذ فترة طويلة، والتي تضم مجموعة من المضيفين المحافظين ومن بينهم تاكر كارلسون وشون هانيتي، والذين كانوا من المروجين المتحمسين لترامب وسياساته.

وقال أوباما إن عدم وجود إجماع بشأن التحديات التي تواجهها الأمة يجعل من الصعب إحراز تقدم بشأنها.

وأضاف لشبكة "سي بي إس" "من الصعب للغاية على ديمقراطيتنا أن تعمل إذا كنا نعمل على مجموعات مختلفة تمامًا من الحقائق".

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