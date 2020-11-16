سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 16-11-2020 فى البنوك المصرية

يرصد «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 16-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي، مقابل تراجع سعر الدينار في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري.سعر الدينار الكويتي اليوماستقر سعر الدينار الكويتي اليوم ف بنك بلوم ليسجل للشراء 50.98 جنيه وللبيع 51.36، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.32 جنيه وللبيع 51.35، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.35، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.36 جنيه وللبيع 51.39، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشر اء 48.36 جنيه وللبيع 51.39، أما في البنك التجاري فسجل للشراء 48.32 جنيه وللبيع 51.35.سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 16-11-2020 في البنوك المصريةكما بلغ سعر الدينار اليوم في بنك الكويت الوطني للشراء 48.17 جنيه وللبيع 51.40، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.31 جنيه وللبيع 51.34، وفي المصرف العربي الدولي ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 51.33، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 50.94 جنيه وللبيع 51.41.أسعار الدينار الكويتيوفي بنك مصر تراجع سعر الدينار الكويتي، اليوم، أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.59 جنيه وللبيع 51.0، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.59 جنيه وللبيع 51.40، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.23 جنيه وللبيع 51.38، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.34 جنيه وللبيع 51.27، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.24 جنيه وللبيع 51.36، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.34، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.33 جنيه وللبيع 51.35، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 47.41 جنيه وللبيع 51.39.