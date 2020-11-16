«مداحون وشعراء وكتاب سيناريو».. مسيحيون عبّروا عن حبهم للنبى محمد

شاعر القطرين خليل مطران



حليم دموس



ميخائيل خيرالله



وصفي قرنفلي



يقول قرنفلي في قصيدته



السيناريست كرم النجار



المداح مكرم المنياوي



عبّر الكثير من الأدباء والشعراء والكتاب المسيحيين عن حبهم للنبى محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالشعر والنثر، وكتابة سيناريوهات تجسدت كلها تتكلم في فضائل النبي وخصاله الحميدة.ولم تقتصر كتابات غير المسلمين عن النبى محمد على الكتب فحسب، فمن المعروف أن الكثير جدًا مما لا يحصى عددهم ألفوا كتبًا عنه، ومنهم المؤرخ اللبناني فيليب وكتبه "تاريخ العرب"، و"الإسلام منهج حياة" وغيرها، كما كتب نظمي لوقا "محمد الرسالة والرسول"، وكتب نصري سلهب "الإسلام كما عرفته دين الرحمة والسلام"، ويعد نبيل لوقا بباوي أكثر مسيحي كتب عن النبي محمد وله أكثر من عشرة كتب في هذا الصدد، منها عبقرية محمد وغيرها.شارك شاعر القطرين خليل مطران المسلمين الاحتفال بالمولد النبوي، واستلهم في شعره دروس الهجرة النبوية والجهاد، وله قصيدة طويلة بعنوان "رسالة محمد.. رسالة الله"، يقول فيها:عانى محمد ما عانى بهجرته... لمأرب في سبيل الله محمودوكم غزاة وكم حرب تشجمها... حتى يعود بتمكين وتأييدكذا الحياة جهاد والجهاد على... قدر الحياة ومن فادى بها فوديكتب الشاعر اللبناني حليم دموس الشعر وهو في العاشرة من عمره، وله قصائد مدح فيها سيد الخلق أجمعين، يقول في إحداها:أمحمد والمجد بعض صفاته... مجدت في تعليمك الأديانابعث الجهاد لدن بعثت وجردت... أسياف صحبك تفتح البلداناورفعت ذكر الله في أمية... وثنية ونفحتها الإيمانامرحى لأمي يعلم سفره... نبغاء يعرب حكمة وبيانًاإني مسيحي أحب محمدًا... وأرا في فلك العلا عنواناومن بين المعارضات الكثيرة لنهج البردة هي التي كتبها الشاعر المسيحي ميخايل خيرالله، وكتبها من 124 بيتًا، من البحر البسيط، وهو أول مسيحي ينظم قصيدة في "نهج البردة" على الإطلاق، وذلك فتح الباب أمام الكثير من الشعراء المسيحيين ليسيروا على خطاه.نشر الشاعر السوري وصفي قرنفلي قصيدة كاملة عن النبي محمد "ص" وقال في تقديمه للقصيدة، لعل الضلالة كل الضلالة أن نحصر الفضيلة والهدى في دين من الأديان، فلكل دين مميزاته، ولكل دين فضائله، ومرجع كل دين إلى الله.قد يقولون"شاعر نصراني... يرسل الحل في كذاب بيان"يتمنى هوى الرسول ويهدي... بانبصاق الهدى من القرآن""ينتحي الجبهة القوية يحدو.. ها رياء والشعر لا وجداني"قسمًا بالمسيح لو قام للشيطا... ن حزب أشاد بالشيطان"كذبوا والرسول لم يجر يومًا...-بخلاف الذي أكن- لسانيما تراءيت بالهوي، بل سقاني... طائف الحب والهوى سقانيأوعار على فتى يعربي... أن تفنى بالسيد العدناني.كتب السيناريست كرم النجار مسلسل محمد رسول الله، وذكر النجار في الكثير من حواراته الصحفية، أنه مصري لم يترب على التعصب، والغرض مما يحدث من إرهاب وتفجيرات هو كسر وحدة المصريين، وأنه كان له الشرف أن يكتب مسلسل عن النبي محمد.اسمه مكرم جبرائيل غالي وشهرته التي عرف بها بين الناس مكرم المنياوي، وهو مغن مسيحي مدح الرسول "ص" في الكثير من حفلاته، وله أكثر من 300 شريط كاسيت.بدأ المنياوي مغنيًا في موالد القديسين، وبعدها مدح السيدة العذراء، ثم مدح في النبي محمد.