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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار سماد النترات اليوم الإثنين 16-11-2020

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:53 ص
سماد النترات
سماد النترات
أسامة الشندويلي
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استقرمتوسط سعر سماد النترات في السوق الحر، اليوم الإثنين 16-11-2020، حوالي 4300 جنيه للطن، وفقًا لسعر المتداول في السوق.

بينما سجل سعر سماد النترات المدعم من الدولة 3290 جنيهًا للطن، وتدخل كل من شركات الدلتا للأسمدة وكيما- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية- في التعاقد مع وزارة الزراعة في بيع 55% من إنتاج الشركات بالسعر المدعم.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

وتسعى مصر لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع في إطار العمل على دعم الصناعة المحلية خاصة في ظل أزمة كورونا، والوصول إلى تخفيض الواردات ودعم الصادرات المصرية من الصناعة المحلية.

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