الانتهاء من تجهيزات افتتاح محور كلابشة بأسوان (صور)

أجرى أحمد تاج الدين، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، جولة ميدانية لمحور كلابشة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات يحيى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.وأشرف "تاج الدين" على وضع كافة إمكانيات الوحدة المحلية بكوم أمبو وتذليل كافة المعوقات، وذلك في إطار التجهيزات النهائية للافتتاح الرسمي للمحور الجديد.وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، للاهتمام بالمرافق والخدمات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة لتذليل كافة المعوقات، وبتوجيهات يحيى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.