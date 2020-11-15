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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

خالد جلال يشهد العرض المسرحى «ديجافو» بالهناجر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:48 م
العرض المسرحى ديجافو
العرض المسرحى ديجافو
حسن أمين
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شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، العرض المسرحي «ديجافو» من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقي، اليوم الأحد، على مسرح مركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية.

وقد أشاد رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي بالعرض وأداء الفنانين، وحرص على تحية أبطال العرض على خشبة المسرح، وأشار إلى ضرورة استمرار الفرقة في اختيار روايات وتقديم مسرحيات على هذا المستوى الجيد والمتميز.

العرض للكاتب أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحي «إثبات العكس»، ويسلط الضوء على فكرة تورطنا جميعًا فيما يحدث من حولنا، حتى وإن كانت تلك الأحداث بعيدة عنا، مثل الدلافين التي غرقت في النيجر، ثقب الأوزون، وقوع الحروب، فمجرد المعرفة هي إحدى أشكال التورط، وهذا التورط يدفعك للإنضمام إلى جانب بعينه وسواء كان اختيارك مع أو ضد، ستجد نفسك قد علقت في مشكلة كبيرة كنت تظن أنه لا دخل لك بها.

البطولة للفنانين «تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد»، ديكور أحمد أمين، أزياء مروة عودة، موسيقي محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، مساعدو الإخراج: «أحمد رضا، مها سامى، محمد عبدالمحسن»، مخرج منفذ أحمد سيف، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.
العرض المسرحى ديجافو
العرض المسرحى ديجافو
العرض المسرحى ديجافو
العرض المسرحى ديجافو
العرض المسرحى ديجافو
العرض المسرحى ديجافو
العرض المسرحى ديجافو
العرض المسرحى ديجافو
العرض المسرحى ديجافو
العرض المسرحى ديجافو

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