«الموت البطيء».. الابراشي: مصائر الأسر تتحطم بسبب قطارات السكة الحديد

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصائر الأسر تتحطم بسبب قطارات السكة الحديد، معقبًا: "المريض إللي بأخره 4 ساعات بقتله والطالب إللي بأخره عن محاضراته في الجامعة بيضيع مستقبله، والمحامي اللي بيتأخر عن موكله بيتغير مصيره".









وأضاف الابراشي خلال تقديم برنامج "التاسعة" المُذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأحد أنه كان من الأهون أن يتتم الإعلان عن عدد ساعات التأخير أفضل، برغم أنه من غير المنطقي أن يكون التأخير 4 ساعات".













وتابع:" تعللوا بجهاز الـ etc وهو الجهاز الذي سيمنع الحوادث، بس مش عشان أمنع الحوادث أسيب الناس تموت ببطء، اللي مش هيموت في حادثة، هيموت ببطء".













وأردف:"التأخير يوميًا 4 و6 ساعات ذل واستعباد، النقل زي الأكل والشرب، الانتقال من أجندة الحياة اليومية مثل الهواء والأكل والشرب اوعوا تستهونوا بوسائل الانتقال فهي من وسائل الحياة الأساسية".



