رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

2630.50 دولار.. سعر طن خام الزنك اليوم

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:46 ص
خام الزنك
خام الزنك
أسامة الشندويلي - علا العلاف
طباعة
سجل متوسط سعر خام الزنك، اليوم الإثنين الموافق 16-11-2020، حوالي 2630.50 دولار للطن، وفقا لأسعار بورصة المعادن العالمية.

ويدخل خام الزنك في الصناعات المعدنية التي تصنعها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تنفذ الشركات مشروعًا للتطوير لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

وتسعى مصر لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع في إطار العمل على دعم الصناعة المحلية خاصة في ظل أزمة كورونا والوصول إلى تخفيض الواردات ودعم الصادرات المصرية من الصناعة المحلية.

موضوعات متعلقة

«أبغض الحلال».. أرقام مفزعة عن معدلات الطلاق في مصر

أمطار غزيرة ورياح تضرب شمال سيناء

مصر تدين قرار إسرائيل ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

طبيب منتخب مصر: حالة محمد صلاح مطمئنة

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

الصحة: 11 حالة وفاة و220 إصابة جديدة بكورونا

مصر تدين قرار إسرائيل ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

على كرسي متحرك.. محمد يدشن مبادرة للتعايش مع ذوي الاحتياجات

وفاة المغني البريطاني «ديس أوكنور» عن عمر يناهز 88 عامًا

الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الحروب فى ألمانيا

كيفية استخراج شهادة الجيش 2020 إلكترونيًا

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

أبرزهم إحسان عبدالقدوس.. أدباء فكّروا في الانتحار

نهلة كرم: لولا مكاوي سعيد لتوقفت عن الكتابة بسبب التشتت (حوار)

«ريسايكل» يمتد 15 ليلة للنجاح الجماهيري

وجدي عبدالهادي يصدر «ثلاثية أصل الحكاية»