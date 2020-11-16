أسعار خام الرصاص اليوم

سجل متوسط سعر خام الرصاص، اليوم الإثنين الموافق 16-11-2020 حوالي 1849.50 دولار للطن وفقا للأسعار العالمية الرسمية.ويدخل خام الرصاص في الصناعات المعدنية التي تصنعها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تنفذ الشركات مشروعًا لتطوير لزيادة الطاقة الإنتاجية.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.وتسعى مصر لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع فى إطار العمل على دعم الصناعة المحلية، خاصة في ظل أزمة كورونا والوصول إلى تخفيض الواردات ودعم الصادرات المصرية من الصناعة المحلية.