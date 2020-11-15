حبس المتهم بضرب عاطل حتى الموت في القليوبية

أمرت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بقتل عاطل بعصا خشبية، ما أصابه بكسر في الجمجمة بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم لمعاكسته أحد قريباته في وقت سابق عن المشاجرة.وكشفت التحريات في الواقعة أنه تبلغ لقسم الخصوص من الأهالي بحدوث مشاجرة بناحية عزبة الأمير طرف أول (أ.م.أ)، 31 سنة، عاطل، توفي إثر إصابته بكسر في الجمجمة، وطرف ثان (م.أ.ع)، 19 سنة، سائق مصاب بجرح بالوجه، لقيام المتهم بمعاكسة أحد أقارب المجني عليه في وقت سابق على المشاجرة وحال تقابلهما حدثت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة تعدى فيها المجني عليه على المتهم بسلاح أبيض محدثا إصابة وقام المتهم بالتعدي على القتيل بالضرب بعصا خشب محدثًا إصابته التي أودت بحياته.تلقى العقيد محمد حسني، رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، إخطارًا بمقتل "أ.ج"، 31 عامًا، عاطل إثر إصابته بكسر في الجمجمة على إثر مشاجرة مع سائق يدعي "م.أ"، 19 عامًا.وتبين من التحريات أن سبب المشاجرة معاتبة المجني عليه المتهم لمعاكسته أحد قريباته جارته فقام المتهم على إثر ذلك بضربه بعصا خشبية، ما تسبب في كسر جمجمته وتوفي عقب وصوله المستشفى.تم التحفظ على المتهم وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.