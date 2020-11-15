بالأسماء.. ضحايا تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بقنا
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:28 م
قنا: إسلام البكريطباعة
لقى محام وزوجته من قرية الرحمانية بنجع حمادي مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص في الطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع الطوب بقرية المحروسة.
وأسفر الحادث عن مصرع مرقص سريال عبدالنور، 40 سنة، محام وزوجته مريم نصر كامل، 35 سنة،
وأصيب فى الحادث:
- ماري ناصر كامل - ١٧ سنة - اشتباه ما بعد الارتجاج
- دميانة عطالله كراس - ٢٥ سنة - كدمات متفرقة
- جولييت صبحي موريس _ ١٥ سنة - كسر بالساق اليسري
كريم روماني فوزي - ١٤ سنة _ كسر بالساق اليسري
مهرائيل هلال مايسين - ١٤ سنة - كسر بالساق اليسري
مارينا واصف وصفي _ ١٤ سنة _ جروح بالوجه
مريم حنا كندس - ٣٨ سنة - كدمات بالظهر
ايرينا ناصف نصحي - ١١ سنة - سحجات متفرقة
- ناريمان كرم شوقي - ١٢ سنة - اشتباه كسر بالركبة
- كيلين روماني فوزي - ١٢ سنة - اشتباه كسر بالساق اليسري
- هلانة عيد حلمي - ٤٧ سنة - سحجات متفرقة جميعهم من مدينة قنا
تم نقل الوفيات والمصابين لمستشفى قنا الجامعي، وجميعهم كانوا في احتفالات مارجرجس بدير المحروسة بقنا.
وأسفر الحادث عن مصرع مرقص سريال عبدالنور، 40 سنة، محام وزوجته مريم نصر كامل، 35 سنة،
وأصيب فى الحادث:
- ماري ناصر كامل - ١٧ سنة - اشتباه ما بعد الارتجاج
- دميانة عطالله كراس - ٢٥ سنة - كدمات متفرقة
- جولييت صبحي موريس _ ١٥ سنة - كسر بالساق اليسري
كريم روماني فوزي - ١٤ سنة _ كسر بالساق اليسري
مهرائيل هلال مايسين - ١٤ سنة - كسر بالساق اليسري
مارينا واصف وصفي _ ١٤ سنة _ جروح بالوجه
مريم حنا كندس - ٣٨ سنة - كدمات بالظهر
ايرينا ناصف نصحي - ١١ سنة - سحجات متفرقة
- ناريمان كرم شوقي - ١٢ سنة - اشتباه كسر بالركبة
- كيلين روماني فوزي - ١٢ سنة - اشتباه كسر بالساق اليسري
- هلانة عيد حلمي - ٤٧ سنة - سحجات متفرقة جميعهم من مدينة قنا
تم نقل الوفيات والمصابين لمستشفى قنا الجامعي، وجميعهم كانوا في احتفالات مارجرجس بدير المحروسة بقنا.