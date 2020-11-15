بالأسماء.. ضحايا تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بقنا

لقى محام وزوجته من قرية الرحمانية بنجع حمادي مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص في الطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع الطوب بقرية المحروسة.وأسفر الحادث عن مصرع مرقص سريال عبدالنور، 40 سنة، محام وزوجته مريم نصر كامل، 35 سنة،وأصيب فى الحادث:- ماري ناصر كامل - ١٧ سنة - اشتباه ما بعد الارتجاج- دميانة عطالله كراس - ٢٥ سنة - كدمات متفرقة- جولييت صبحي موريس _ ١٥ سنة - كسر بالساق اليسريكريم روماني فوزي - ١٤ سنة _ كسر بالساق اليسريمهرائيل هلال مايسين - ١٤ سنة - كسر بالساق اليسريمارينا واصف وصفي _ ١٤ سنة _ جروح بالوجهمريم حنا كندس - ٣٨ سنة - كدمات بالظهرايرينا ناصف نصحي - ١١ سنة - سحجات متفرقة- ناريمان كرم شوقي - ١٢ سنة - اشتباه كسر بالركبة- كيلين روماني فوزي - ١٢ سنة - اشتباه كسر بالساق اليسري- هلانة عيد حلمي - ٤٧ سنة - سحجات متفرقة جميعهم من مدينة قناتم نقل الوفيات والمصابين لمستشفى قنا الجامعي، وجميعهم كانوا في احتفالات مارجرجس بدير المحروسة بقنا.