ضبط شحنة كبيرة من عقار الكبتاجون بميناء دمياط (فيديو)

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – أمن المنافذ)، من ضبط حاوية بميناء دمياط تشمل مواد مخدرة من إحدى الدول العربية.وتواجدت الحاوية بميناء دمياط البحرى (ترانزيت) قادمة من ميناء إحدى الدول العربية وفي طريقها إلى دولة عربية أخرى، ومشمولها المستندى (ذرة معلب) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمولها.وتم تشكيل لجنة مكونة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحرى، وأسفرت أعمالها عن ضبط (1858 عبوة بإجمالى 3٫251٫500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر).وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 113٫802٫500 جنيه تقريبًا (مائة وثلاثة عشر مليونًا وثمانمائة واثنان ألف وخمسمائة جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.