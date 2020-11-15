مرشح «مستقبل وطن» يتراجع عن الانسحاب من انتخابات كفر الشيخ

تراجع محيي الدين القطان، مرشح حزب مستقبل وطن للانتخابات البرلمانية بالدائرة الأولى بكفر الشيخ عن قرار الانسحاب من الماراثون الانتخابي عقب دخوله جولة الإعادة حسب المؤشرات الأولية مع 5 مرشحين آخرين.جاء تراجع القطان في قراره، في فيديو له تداوله أنصاره، عقب إعلان النتيجة رسميا من اللجنة العليا للانتخابات وتأكيد دخوله جولة الإعادة، ليعتذر لأهالي دائرته "كفر الشيخ - قلين " وتحديدًا لمَن قاموا بانتخابه بسبب اعتذاره السابق عن استكمال الماراثون الانتخابية، مؤكدًا أن التراجع جاء بسبب مصلحة بلده "شباس عمير".وأعلن محيي الدين القطان في وقت سابق وسط حشد من أنصاره انسحابه لصالح أحد المرشحين من عائلته وابن قريته شباس عمير أيضًا وهو مراد القطان، مؤكدًا أن قراره جاء لعدم تفتيت الأصوات في القرية ولإصراره أن يكون النائب من قريتهم ولا يكون من خارجها، مستشهدًا بوقائع مماثلة في انتخابات برلمانية سابقة.