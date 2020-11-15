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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عبلة كامل تكشف حقيقة اعتزال الفن (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:16 م
جريدة الدستور
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أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أنها تواصلت خلال مكالمة هاتفية مع الفنانة القديرة عبلة كامل، وصلت مدتها إلى 45 دقيقة، اطمأنت فيها عن حالتها الصحية التي تأكدت من سلامتها.

 

وأضافت الحديدي خلال تقديمها برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون إي" مساء اليوم الأحد: "سألت عبلة كامل هل ستعتزلين التمثيل؟ لترد علي قائلة: "أنا بحب التمثيل جدا ولو جالي دور حلو أكيد هشتغله، وشوفت مسلسلات رمضان اللي فاتت وهيا جميلة ومتنوعة، لكن مفيش فيها دور يناسبني و"يستفزني" أي لم يحرك ويستفز الموهبة بداخلها ورغبتها في أداؤه.



وتابعت الإعلامية: "رسالة لكل المنتجين والكتاب، عبلة كامل مستنية دور حلو، مفيش حد ياجماعة يكتب وينتج دور حلو لعبلة كامل؟ أكيد فيه حد، دي واحشانا جدًا على الشاشة".

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