رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إهداء 37 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير لـ«تعليم أسوان»

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:39 م
حامد الشريف
حامد الشريف
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
استقبل حامد الشريف، مدير عام تعليم مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، الدكتور محمد عزت محمد، مدير مديرية أوقاف أسوان الأحد.

وقدم (37) مجموعة من مجموعات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا، ليتم توزيعها على مكتبات المدارس ( الابتدائية، والإعدادية، والثانوية).

وقدم مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بأسوان الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على هذه اللفتة الكريمة، متمنيًا أن يكون لها أثرها الطيب في عقول الطلاب والمعلمين.
إهداء 37 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير لـ«تعليم أسوان»
إهداء 37 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير لـ«تعليم أسوان»
إهداء 37 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير لـ«تعليم أسوان»
إهداء 37 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير لـ«تعليم أسوان»
إهداء 37 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير لـ«تعليم أسوان»
إهداء 37 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير لـ«تعليم أسوان»

موضوعات متعلقة

مصر تدين قرار إسرائيل ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

تخصص فى قتل عشيقاته.. التفاصيل الكاملة لجرائم «سفاح الجيزة»

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

الصحة: 11 حالة وفاة و220 إصابة جديدة بكورونا

مصر تدين قرار إسرائيل ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

على كرسي متحرك.. محمد يدشن مبادرة للتعايش مع ذوي الاحتياجات

وفاة المغني البريطاني «ديس أوكنور» عن عمر يناهز 88 عامًا

الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الحروب فى ألمانيا

كيفية استخراج شهادة الجيش 2020 إلكترونيًا

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

أبرزهم إحسان عبدالقدوس.. أدباء فكّروا في الانتحار

نهلة كرم: لولا مكاوي سعيد لتوقفت عن الكتابة بسبب التشتت (حوار)

«ريسايكل» يمتد 15 ليلة للنجاح الجماهيري

وجدي عبدالهادي يصدر «ثلاثية أصل الحكاية»