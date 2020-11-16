«الدستور» ترصد متوسط سعر متر الوحدات السكنية بـ7 أحياء بالقاهرة

رصد "الدستور"، خلال جولة ميدانية بأحياء محافظة القاهرة الشهيرة، متوسط أسعار الوحدات السكنية، حيث يتم احتساب متوسط سعر البيع بالمنطقة من حيث الطابق والوجهة.وسجل متوسط سعر المتر بحي الزمالك، أعلى سعر بجميع الأحياء المشهورة بالقاهرة، بمتوسط 22850 جنيهًا للمتر فى الوحدات السكنية، يليه فى المركز الثاني أحياء الرحاب ومدينتي بمتوسط 17 ألف جنيه لكل متر فى الوحدة السكنية.بينما يحتل حي الدقي المركز الثالث بمتوسط سعر يتراوح ما بين 12 إلى 15 ألف جنيه للمتر فى الوحدة السكنية نصف تشطيب، بحسب اختلاف المناطق، يليه حي المهندس الذي سجل سعر المتر 11 ألف جنيه.وجاء حي مصر الجديدة ومدينة القاهرة الجديدة بالمركز الخامس بمتوسط سعر المتر يتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه لمتر الوحدة السكنية نصف تشطيب، يليها مدينة الشيخ زايد، حيت احتلت المرتبة السادسة بمتوسط 11 ألف جنيه لمتر الوحدة السكنية، بينما يأتي حي مدينة نصر بالمرتبة السابعة بمتوسط سعر الوحدة السكنية بما يقارب 8 آلاف جنية للمتر.