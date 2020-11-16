رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
وفاة وليد المعلم وزير خارجية سوريا

اقتصاد

«الدستور» ترصد متوسط سعر متر الوحدات السكنية بـ7 أحياء بالقاهرة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:42 ص
الوحدات السكنية
الوحدات السكنية
علا العلاف _أسامة الشندويلي
طباعة
رصد "الدستور"، خلال جولة ميدانية بأحياء محافظة القاهرة الشهيرة، متوسط أسعار الوحدات السكنية، حيث يتم احتساب متوسط سعر البيع بالمنطقة من حيث الطابق والوجهة.

وسجل متوسط سعر المتر بحي الزمالك، أعلى سعر بجميع الأحياء المشهورة بالقاهرة، بمتوسط 22850 جنيهًا للمتر فى الوحدات السكنية، يليه فى المركز الثاني أحياء الرحاب ومدينتي بمتوسط 17 ألف جنيه لكل متر فى الوحدة السكنية.

بينما يحتل حي الدقي المركز الثالث بمتوسط سعر يتراوح ما بين 12 إلى 15 ألف جنيه للمتر فى الوحدة السكنية نصف تشطيب، بحسب اختلاف المناطق، يليه حي المهندس الذي سجل سعر المتر 11 ألف جنيه.

وجاء حي مصر الجديدة ومدينة القاهرة الجديدة بالمركز الخامس بمتوسط سعر المتر يتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه لمتر الوحدة السكنية نصف تشطيب، يليها مدينة الشيخ زايد، حيت احتلت المرتبة السادسة بمتوسط 11 ألف جنيه لمتر الوحدة السكنية، بينما يأتي حي مدينة نصر بالمرتبة السابعة بمتوسط سعر الوحدة السكنية بما يقارب 8 آلاف جنية للمتر.

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«التعليم العالي» تكشف حقيقة وقف الدراسة بالجامعات

موعد شهر رمضان 2021

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

وفاة وليد المعلم وزير خارجية سوريا

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

شركة ألمانيا تكشف عن موعد «عودة الحياة لطبيعتها»

1.9 مليون دولار.. صينى يشترى أغلى حمامة فى العالم

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 16-11-2020

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الإثنين 16-11-2020

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

«مداحون وشعراء وكتاب سيناريو».. مسيحيون عبّروا عن حبهم للنبى محمد

4 شعراء يتألقون فى ثانى أمسيات أيام الأقصر الشعرية.. (صور)

افتتاح العرض المسرحى «الوصية» بالمسرح القومى.. الخميس