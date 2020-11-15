«محلية كوم أمبو» تجري جولة ميدانية بقرية الفور (صور)

أجرى يحيى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، التابعة لمحافظة أسوان، زيارة ميدانية للوحدة المحلية لقرية الكفور، بحضور محمود حسن، رئيس القرية.شملت الزيارة تفقد مستشفى صدر كوم أمبو مجمع مدارس الفور، وحضور الاحتفال المقام تكريمًا لمدير المدرسة لبلوغه سن المعاش، إضافة إلى زيارة جمعية تنمية المجتمع بالكفور، متابعة مشروع التدريب المهني (مهنتك مستقبلك) وهو من ضمن برنامج خطة حياة كريمة بقرية سبيل العرب.كما تضمنت جولته زيارة مكتب البريد ومكتب التموين، متابعة موقف مزلقان السكة الحديد بالكفور والمنتظر تطويره ضمن خطة تطوير مزلقانات سكك حديد مصر.واستمع يحيى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، لبعض مشاكل المواطنين، موجهًا بسرعة التعامل معها وحلها فورا من خلال تكليف رئيس الوحدة المحلية لقرية الفور.جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية للاهتمام بالمرافق والخدمات العامة، بالتعاون مع الجهات المختصة لتذليل المعوقات تحت إشراف يحيى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.