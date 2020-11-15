رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطات بريطانيا تطلب من «جونسون» عزل نفسه بعد مخالطة مصاب كورونا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:08 م
جونسون
جونسون
محمد عمر
طباعة
طلبت السلطات الصحية من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، ضرورة حجر نفسه بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا، وفق «رويترز».

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع في المملكة المتحدة إلى نحو 32. 1 مليون حالة حتى أمس السبت بتوقيت لندن، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد19" الناجم عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 51 ألفا و396، وتعافي من المرض 3089 مصابا حتى صباح أمس.

وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 41 أسبوعا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخصص فى قتل عشيقاته.. التفاصيل الكاملة لجرائم «سفاح الجيزة»

النيابة تستدعى 15 شخصًا من أهالى «عروس المنيا»

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

على كرسي متحرك.. محمد يدشن مبادرة للتعايش مع ذوي الاحتياجات

وفاة المغني البريطاني «ديس أوكنور» عن عمر يناهز 88 عامًا

الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الحروب فى ألمانيا

كيفية استخراج شهادة الجيش 2020 إلكترونيًا

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

أبرزهم إحسان عبد القدوس.. أدباء فكّروا في الانتحار

نهلة كرم: لولا مكاوي سعيد لتوقفت عن الكتابة بسبب التشتت (حوار)

«ريسايكل» يمتد 15 ليلة للنجاح الجماهيري

وجدي عبدالهادي يصدر «ثلاثية أصل الحكاية»