سلطات بريطانيا تطلب من «جونسون» عزل نفسه بعد مخالطة مصاب كورونا

طلبت السلطات الصحية من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، ضرورة حجر نفسه بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا، وفق «رويترز».يذكر أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع في المملكة المتحدة إلى نحو 32. 1 مليون حالة حتى أمس السبت بتوقيت لندن، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد19" الناجم عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 51 ألفا و396، وتعافي من المرض 3089 مصابا حتى صباح أمس.وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 41 أسبوعا.