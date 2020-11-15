3 أحزاب تتنافس على مقعدين بـ«إعادة النواب» في السويس

تشهد الجولة الثانية "الإعادة" من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، بمحافظة السويس منافسة شرسة على مقعدين بين كل من حسن محمد محمود عيد "مستقبل وطن"، وجمال عبيد محمد "الشعب الجمهوري"، وجلال مازن جلال "مستقل"، وأحمد مراد جبريل "حماة الوطن".جاء ذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض مساء اليوم الأحد النتيجة الرسمية لتلك المرحلة.وتجري انتخابات مجلس النواب للجولة الثانية "الإعادة" في 13 محافظة، من المرحلة الثانية بالنسبة للمصريين في الخارج أيام السبت والأحد والإثنين 5 و6 و7 ديسمبر، كما حددت يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر المقبلين لإجراء الانتخابات فى الداخل، وحددت يوم 14 ديسمبر 2020 موعدًا نهائيًا لإعلان النتائج.