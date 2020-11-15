رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب «المصريين»: السيسي له دور كبير في تطوير القطاع الزراعي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:37 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا،
محمد الشريف
طباعة
أكد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، أن القطاع الزراعي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد شهد طفرة حقيقية لم يشهدها من قبل في كل الاتجاهات الزراعية سواء استصلاح أراضي أو تنمية الثروة الحيوانية أو مشروعات الصوب الزراعية، خاصة أن الرئيس السيسي أعطى أولوية قصوى للمشروعات الزراعية لأنها عمود الاقتصاد الوطني.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي نجح في تحقيق نقلة نوعية في تاريخ مصر عبر إطلاق حزمة من المشروعات القومية، موضحًا أن القطاع الزراعي كان على رأس أولويات الرئيس السيسي، الأمر الذي يتضح جليًا في إطلاقه عددا من المشروعات القومية في هذا المجال، والتي بدأنا نجني ثمارها بالفعل، ويأتي على رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الاستزراع السمكي ومشروعات الإنتاج الحيواني ومشروع الصوب الزراعية.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصر دخلت مرحلة جديدة من المشروعات التنموية العملاقة في القطاع الزراعي، والتي تستوجب تضافر جهود العاملين بالقطاع الزراعي لتأكيد نجاح الفكر المصري، موضحًا أننا على أعتاب مرحلة جديدة تُرسخ دور الزراعة المصرية في التنمية المستدامة.

وأوضح أن الرئيس السيسي له دور كبير في تطوير القطاع الزراعي من خلال مشروعات استثمارية عملاقة ساهمت في تغيير خريطة الأمن الغذائي المصرية، مثل مشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروع النهوض بالثروة الحيوانية لإنتاج مليون رأس جديدة من الماشية ومشروع الاستزراع السمكي، فضلًا عن مشروع الصوب الزراعية الذي يُحقق لمصر ميزة تنافسية في صادرات الخضروات وتلبية احتياجات السوق المحلية وترشيد استهلاك مياه الري، وتطبيق المعايير الدولية للممارسات الجيدة في الزراعة ضمن خطة تطوير القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن الرقعة الزراعية قبل تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد كانت تُعاني من التعديات؛ ولكن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي زادت الأراضي المستصلحة وتم القضاء على التعديات لحماية الرقعة الزراعية ولتأمين غذاء المصريين، وتكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة، مؤكدًا أن رؤية الرئيس السيسي فى القطاع الزراعي جعلت مصر تتقدم بشكل ملحوظ في الصادرات الزراعية.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، علاوة على التوسع في إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، تعكس اهتمامه بهذا القطاع الحيوي، موضحًا أن وزارة الزراعة تُعد حقيبة أمن قومي لما تمثله من أنها المسئولة عن غذاء المصريين.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

طبيب منتخب مصر: حالة محمد صلاح مطمئنة

بعد المنصورة.. هل تتعرض القاهرة لثلوج؟.. «الأرصاد» تجيب

مصدر: فريق طبي إنجليزي يصل الغردقة لمتابعة محمد صلاح

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

الصحة: 11 حالة وفاة و220 إصابة جديدة بكورونا

مصر تدين قرار إسرائيل ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

على كرسي متحرك.. محمد يدشن مبادرة للتعايش مع ذوي الاحتياجات

وفاة المغني البريطاني «ديس أوكنور» عن عمر يناهز 88 عامًا

الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الحروب فى ألمانيا

كيفية استخراج شهادة الجيش 2020 إلكترونيًا

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

أبرزهم إحسان عبدالقدوس.. أدباء فكّروا في الانتحار

نهلة كرم: لولا مكاوي سعيد لتوقفت عن الكتابة بسبب التشتت (حوار)

«ريسايكل» يمتد 15 ليلة للنجاح الجماهيري

وجدي عبدالهادي يصدر «ثلاثية أصل الحكاية»