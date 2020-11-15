حزب «المصريين»: السيسي له دور كبير في تطوير القطاع الزراعي

أكد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، أن القطاع الزراعي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد شهد طفرة حقيقية لم يشهدها من قبل في كل الاتجاهات الزراعية سواء استصلاح أراضي أو تنمية الثروة الحيوانية أو مشروعات الصوب الزراعية، خاصة أن الرئيس السيسي أعطى أولوية قصوى للمشروعات الزراعية لأنها عمود الاقتصاد الوطني.وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي نجح في تحقيق نقلة نوعية في تاريخ مصر عبر إطلاق حزمة من المشروعات القومية، موضحًا أن القطاع الزراعي كان على رأس أولويات الرئيس السيسي، الأمر الذي يتضح جليًا في إطلاقه عددا من المشروعات القومية في هذا المجال، والتي بدأنا نجني ثمارها بالفعل، ويأتي على رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الاستزراع السمكي ومشروعات الإنتاج الحيواني ومشروع الصوب الزراعية.وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصر دخلت مرحلة جديدة من المشروعات التنموية العملاقة في القطاع الزراعي، والتي تستوجب تضافر جهود العاملين بالقطاع الزراعي لتأكيد نجاح الفكر المصري، موضحًا أننا على أعتاب مرحلة جديدة تُرسخ دور الزراعة المصرية في التنمية المستدامة.وأوضح أن الرئيس السيسي له دور كبير في تطوير القطاع الزراعي من خلال مشروعات استثمارية عملاقة ساهمت في تغيير خريطة الأمن الغذائي المصرية، مثل مشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروع النهوض بالثروة الحيوانية لإنتاج مليون رأس جديدة من الماشية ومشروع الاستزراع السمكي، فضلًا عن مشروع الصوب الزراعية الذي يُحقق لمصر ميزة تنافسية في صادرات الخضروات وتلبية احتياجات السوق المحلية وترشيد استهلاك مياه الري، وتطبيق المعايير الدولية للممارسات الجيدة في الزراعة ضمن خطة تطوير القطاع الزراعي.وأشار إلى أن الرقعة الزراعية قبل تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد كانت تُعاني من التعديات؛ ولكن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي زادت الأراضي المستصلحة وتم القضاء على التعديات لحماية الرقعة الزراعية ولتأمين غذاء المصريين، وتكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة، مؤكدًا أن رؤية الرئيس السيسي فى القطاع الزراعي جعلت مصر تتقدم بشكل ملحوظ في الصادرات الزراعية.ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، علاوة على التوسع في إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، تعكس اهتمامه بهذا القطاع الحيوي، موضحًا أن وزارة الزراعة تُعد حقيبة أمن قومي لما تمثله من أنها المسئولة عن غذاء المصريين.