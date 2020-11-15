مصادرة 25 شيشة منطقة درب الطباخين في الفيوم
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:39 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
شنّ حي غرب بالفيوم حملة برئاسة رمضان جمعة وسيد فاروق مشرف التنظيم وتم غلق 3 مقاه يخالفون قرارات الحكومة بحظر الشيشة في المقاهي، ورفع الإشغالات.
وأسفرت الحملة عن غلق 3 مقاه ومصادرة 25 شيشة منطقة درب الطباخين، وشارع الجمهورية والشيخ سالم يخالفون قرارات رئيس الوزراء بحظر الشيشة والإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفرت الحملة عن غلق 3 مقاه ومصادرة 25 شيشة منطقة درب الطباخين، وشارع الجمهورية والشيخ سالم يخالفون قرارات رئيس الوزراء بحظر الشيشة والإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
مصادرة 25 شيشة منطقة درب الطباخين في الفيوم
مصادرة 25 شيشة منطقة درب الطباخين في الفيوم
مصادرة 25 شيشة منطقة درب الطباخين في الفيوم
مصادرة 25 شيشة منطقة درب الطباخين في الفيوم
مصادرة 25 شيشة منطقة درب الطباخين في الفيوم
مصادرة 25 شيشة منطقة درب الطباخين في الفيوم
مصادرة 25 شيشة منطقة درب الطباخين في الفيوم
مصادرة 25 شيشة منطقة درب الطباخين في الفيوم