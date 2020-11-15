مصادرة 25 شيشة منطقة درب الطباخين في الفيوم

شنّ حي غرب بالفيوم حملة برئاسة رمضان جمعة وسيد فاروق مشرف التنظيم وتم غلق 3 مقاه يخالفون قرارات الحكومة بحظر الشيشة في المقاهي، ورفع الإشغالات.وأسفرت الحملة عن غلق 3 مقاه ومصادرة 25 شيشة منطقة درب الطباخين، وشارع الجمهورية والشيخ سالم يخالفون قرارات رئيس الوزراء بحظر الشيشة والإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.