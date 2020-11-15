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الثقافة

أبرزهم إحسان عبد القدوس.. أدباء فكّروا في الانتحار

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:18 م
إحسان عبد القدوس
إحسان عبد القدوس
آلاء حسن
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أسباب مختلفة وراء تفكير الكثير من الأدباء في الانتحار وإنهاء حياتهم بأيديهم، منهم ما أنهكتهم ظروف الحياة، وآخرين حاولوا الانتحار لفقدانهم أقرب الناس إليهم.

وخلال السطور التالية، ترصد "الدستور" عددًا من الأدباء الذين فكروا في الانتحار وأسباب ذلك:

◄أمل دنقل
كان الشاعر أمل دنقل من بين الكتاب الذين فكروا في الانتحار، وذلك بعد شعوره بالتشاؤم وعبر عن ذلك جيدا في أشعاره حينها، وصرح بذلك في حوار بمجلة "الأسبوع العربي" اللبنانية عام 1974، قائلًا: لعل كلمات سبارتكوس المنشورة في ديواني الأول تعبر عن روح هذا التشاؤم".

ونتيجة لهذه الحالة؛ انقطع عن كتابة الشعر خلال الفترة من 1963- 1966، وكان يعيش في ملل دائم، ووصل لحالة من الفراغ العاطفي الكامل، مما أدى إلى تفكيره في الانتحار.

◄ خيري شلبي
حاول الكاتب الكبير خيري شلبي الانتحار ذات مرة، حينما ضاقت عليه الحياة، بجانب أسباب متعددة ومن بينها قراءته في مجالات مختلفة في الفن والفلسفة والتصوف، جعلته يرى عدم جدوى للحياة.

◄إحسان عبد القدوس
الكاتب والروائي الكبير إحسان عبد القدوس فكر كثيرا في الانتحار، وفي حوار له بمجلة الهلال 1977، قال إن الموت بالنسبة له راحة، والانتحار ليس جينا أو هروبا من الواقع، وتابع: أني أعتبره قرارا بالشبع الواقع، وبأنك لم تعد تحتاج من الدنيا أكثر من ذلك، ولا أطول.

واعترف بأنه فكر كثيرا في الانتحار، ومنذ كان في العشرين من عمره، والفكرة تلح عليه من حين لآخر لعلها تكاد تطارده، واختتم كلامه: "لكن المعروف في طب النفس أن من يفكر كثيرا في الانتحار يعيش طويلا طويلا".

◄مكسيم جوركي
كان لوالدته دور كبير في تربية موهبته منذ الصغر، لذا كان وفاتها بالنسبة له صدمة كبيرة، وحزن حزنا شديدا عليها لدرجة أنه حاول الانتحار، إنه الشاعر والكاتب أليكسي مكسيموفيتش بيشكوف، الشهير باسم مكسيم جوركى، إذ كانت جدته تتمتع بأسلوب قصصي ممتاز، ساهم في صقل موهبته القصصية.

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