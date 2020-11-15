«ماذا يحدث في وزارة النقل؟».. الباز: مشروعات التطوير لم تنفذ.. والأخطاء يتحملها كامل الوزير

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه لا يمكن لاحد أن يزايد على جهود المهندس كامل الوزير وعمله المستمر ليل ونهار لتطوير منظومة النقل، ولكن هذا الأمر لن يمنعنا من مناقشة المشكلات التي تحدث في المنظومة.





وأشار الباز في برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، إلى أن هناك مشكلة واضحة ورئيسية ظهرت خلال الفترة الماضية وهي تأخير رحلات القطارات ومواعيدها بشكل مستمر.

ولفت الباز إلى أن هذه القصة تعود لحادثة قطار النجيلي بالإسكندرية، حيث ثبت في تحقيقات هذا الحادث أن سائق القطار عطل جهاز ال atc وهو الجهاز المتحكم في السرعات وفقا لمناطق الأشغال المحددة منعا لوقوع حوادث.







