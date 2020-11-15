مؤتمر جماهيري حاشد لدعم مرشحي «مستقبل وطن» بإطسا

نظمت أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالفيوم، برئاسة سالم فتيح، بالتعاون مع أمانة الإسكان والمرافق برئاسة جمال عبد الواحد، مؤتمر جماهيري لدعم مرشحي الحزب بالدائرة الثانية بمركز إطسا المرشح كامل فيصل رقم 1 (رمز القلم)، والمرشح كمال أبو جليل رقم 2 رمز الكتاب، خلال جولة الإعادة يومي 23 و24 نوفمبر، وذلك بقاعة برج العرب بمدينة إطسا.وأعلن المشاركون في المؤتمر تأييدهم الكامل لمرشّحي الحزب كما تعهدوا بالدعم الكامل لهم، فيما دعى المرشحين المواطنين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لصالح مرشّحي الحزب فى جولة الإعادة، كما أوضح المرشحين برامجهم الانتخابية التي تركزت على أهمية دور عضو مجلس النواب الرقابي والتشريعي، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، وفى ختام اللقاء أكد الجميع أنهم على قلب رجل واحد خلف مرشحين الحزب.